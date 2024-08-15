«Можно взять с поверхности»: почему Россия борется за освоение Луны

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Естественный спутник Земли имеет стратегическое значение.

Освоение Луны стратегически важно для России, потому что есть шанс в будущем стартовать с нее на другие планеты. Кроме того, естественный спутник Земли можно использовать как ресурсную базу. Такое мнение высказал URA.RU заведующий кафедрой астрофизики и звездной астрономии астрономического отделения МГУ Анатолий Черепащук.

По словам эксперта, на Луне есть толстый слой метеоритной пыли, в которой за миллиарды лет скопились золото, платина и палладий. Чтобы их добыть, не нужно даже ничего бурить, достаточно просто «взять с поверхности».

«Что касается важности Луны, это, конечно, стратегический объект. Я думаю, что Луна будет иметь фундаментальное значение. С нее можно стартовать, например, на Марс. Это гораздо дешевле, чем с Земли, потому что у спутника притяжение в семь раз меньше», — считает профессор.

По словам Черепащука, на поверхности Луны есть металлы, трех килограммов которых хватит на компенсацию всех затрат. Например, цирконий. И если освоение других планет сегодня представляет собой чисто научный интерес, то Луна — это уже прикладная часть с ощутимым экономическим эффектом, заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит эксперимент по имитации полета на Луну.