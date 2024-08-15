Поклонники Виктора Цоя отмечают день памяти легендарного музыканта

Фото, видео: Сергей Берменьев / ТАСС; 5-tv.ru

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15 августа, ровно 34 года назад, основатель группы «Кино» погиб в автокатастрофе.

Важная дата для всех поклонников русского рока. 34 года назад не стало Виктора Цоя. 15-го августа 1990 года суперзвезда погиб в автокатастрофе недалеко от Риги. Музыканта, чьи стихи и песни стали символом эпохи, и до сих пор волнуют сердца миллионов фанатов, сегодня вспоминают по всей стране.

В Петербурге представлены редкие фотоснимки, на которых запечатлены времена расцвета популярности группы «Кино». Корреспондент «Известий» Даниил Ланков побывал на выставке.

«Я даже забывал кнопку нажимать, так действовало на меня психологически, мне до сих пор нравится Цой. Вот эта фотография, потрясающие глаза, вы посмотрите — гипнотизирует», — говорит Валентин Барановский, организатор выставки.

Гипнотизирующий Цой встречает гостей выставки Валентина Барановского. Официальный фотограф Мариинки в 1980-е снимал концерты — не всегда легальные — ленинградских рокеров. Материала на большую книгу, и не одну. На снимках — свадьба Юрия Каспаряна и Джоанны Стингрей. Виктор Цой с женой Марьяной — свидетели.

— После регистрации вот они вышли с цветами и снимаются на мраморном балконе при выходе из дворца.

— Виктор какой-то грустный здесь. Друга отпускать не хотел?

— Он был веселый сначала, а потом погрустнел».

Впрочем, на остальных фотографиях 2 ноября 1987 Виктор улыбчив. Из модного ресторана «Аустерия» в Петропавловской крепости рок-свадьба отправилась на стрелку Васильевского острова.

— Немноголюдно было?

— Совсем немноголюдно. Ну, это было другое время — советское. Цоя знали, он был известен, и такая свадьба американки с русским музыкантом — это вообще был шок для многих.

— Горожане не подходили?

— А никого и не было, была такая туманная питерская погода.

А вот еще малоизвестный Виктор Цой перед началом одного из первых концертов группы «Кино» в рок-клубе на Рубинштейна. Как и большинство легендарных фотографий, сделана случайно. Именно этот снимок рок-фотограф Наташа Васильева-Халл выбрала для обложки книги к 50-летию со дня рождения музыканта.

«Это была их первая афиша. Витя Цой стоял у афиши, я говорю: „Давай ты встанешь у своей афиши“. Ну он и встал. Качество ужасное, фотоаппарат „Смена-8“. Он искрился, понимаете, как бы светился… В его присутствии было хорошо. Было приподнятое настроение. Он не отнимал энергию, он ее дарил», — вспоминает Васильева-Халл

Дебютный альбом группы — «45» — вышел в 1982-м. «Кино» тогда — это дуэт Алексея Рыбина и Виктора Цоя. На обложке вокалист в белоснежной рубашке и жабо, гитарист — в жилетке на фоне кустов. Исторический снимок сделал их коллега-музыкант Алексей Вишня во дворе дома на проспекте Космонавтов. Здесь жил Алексей Рыбин.

«Пришла идея Леше Рыбину. Группа „Кино“ стоит в лучшей своей белой одежде, прямо, в траве. Вот здесь везде росла трава. Марьяна Цой работала в ТЮЗе костюмером, поэтому она взяла эту одежду с работы», — рассказывает Вишня.

Наследие Виктора Цоя — это не только музыка, но и, конечно, его фотографии. Этот взгляд, действительно, гипнотизирует. Когда безвременно уходит настолько популярный артист, фанаты его творчества, как правило, в это не верят. Поклонники лидера группы «Кино» и спустя 34 года как мантру повторяют два слова.

— Цой жив?

— Конечно! Он всегда жив.

— Почему?

— Потому что он создал какую-то формулу, непонятную, я не знаю этой формулы, и действовал по золотому сечению, не совершая ошибок. Не успев их толком совершить…