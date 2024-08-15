Мужу обвиняемой в торговле детьми Натальи Патоки предъявили обвинение

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Список причастных к деятельности преступной группы продолжает пополняться.

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ предъявили обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми, многодетной матери Натальи Патоки. Об этом журналистам РИА Новости рассказал адвокат мужчины Станислав Кулов. Сейчас Николай Патока находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание согласно нескольким пунктам статьи 127.1, «Торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов».

Наталья Патока и еще одна многодетная мать (воспитывает 15 детей) Юлия Логинова были задержаны осенью прошлого года. Последнюю схватили после тревожного сообщения из больницы, где в крови ее подопечного обнаружили следы запрещенного к применению при его заболевании лекарства.

У Патоки также 15 воспитанников, она является основательницей приюта для матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дети были зарегистрированы на имя Логиновой. Та решила сотрудничать со следствием, полностью признала вину и выразила готовность ко всяческому содействию.

Расследование продолжается, как и поиск других участников преступной группы. 7 августа в столичном управлении СК заявляли об очередной подозреваемой, имеющей отношение к торговле младенцами. 14 августа суд продлил арест обвиняемым по делу о торговле детьми Наталье Патоке и Юлии Логиновой, а также двум их «коллегам» Марьят Желихажевой и Галине Количевой.

Патока и Логинова пробудут под арестом до 16 октября 2024-го, Желихажева, соответственно, до 3 октября, а Галина Количева — до 20 сентября. Ранее 5-tv.ru раскрывал схему торговли, организованной многодетными дамами, и делился подробностями скандального дела.