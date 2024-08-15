За торговлю «серыми» SIM-картами может грозить уголовная статья

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Недобросовестных сотрудников салонов связи будут привлекать к ответственности.

Борьба с «серыми» SIM-картами выходит на новый уровень. Сотрудников салонов сотовой связи предлагают отправлять в колонию за нарушения при оформлении новых абонентов. Ведь это они формируют «черный рынок» неизвестных номеров для мошенников, наркоторговцев и преступников. Как работает эта схема, разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Центр Петербурга. Звучный голос предлагает наушники и зарядки для смартфонов по сто рублей. А другой голос — уже потише — говорит, что «серые» симки с лотков не продают и советует, где поискать.

В озвученном месте — в любом количестве. 400 рублей. Естественно, паспорт не спрашивают.

— А мне надо будет какие-то паспортные данные вводить как обычно? — спрашивает корреспондент.

— Она будет зарегистрирована не на вас, — отвечает продавец.

Продавца не смутило отсутствие паспорта, она сразу сказала, что SIM-карта будет активна, надо только набрать код, написанный на карточке и активирована она уже на другого человека.

Другого продавца мы нашли на сайте объявлений. Говорит, его товар оформлен на стариков и мигрантов. Они и просят немного и о последствиях не задумываются. Бизнес процветает.

Продашь больше SIM-карт — выполнишь план. Именно это мотивирует продавцов оформлять SIM-карты пачками, на один паспорт. Часто даже без участия владельца документа. Валерий купил симку для ребенка.

«Решил привязать к личному кабинету, зашел и увидел не только номер, который я купил, но и два номера, которые я не оформлял. Обратился к оператору, они написали заявление, заблокировали эти два номера, дальше пока ответа не было», — говорит Валерий Ромахин, пострадавший.

Ввод уголовной ответственности для сотрудников салонов связи обсуждают операторы и Минцифры. Так, наказание может грозить за нарушения правил регистрации абонентов и утечки персональных данных. Это логичное продолжение инициативы об ограничении количества номеров на человека: 20 на гражданина России и десяти — на иностранца.

«Это очередной шаг на пути в упорядочивание „черного“ или „серого“ рынка SIM-карт. Вначале были введены административные штрафы, в прошлом году они были увеличены. И ведь проблема в том, что SIM-карты левые используются, как правило, для совершения преступных действий», — отмечает юрист Алексей Койтов.

Рынок продажи SIM-карт ждут масштабные перемены. Штрафы — только начало.

«Будет продаваться только в салонах связи, то есть никаких дилеров, субдилеров и так далее. А во-вторых, это невозможность приобретения на юрлица, без прикрепления конкретного человека, раньше было можно покупать 1000 SIM-карт без прикрепления», — вспоминает Денис Кусков, генеральный директор компании Telecom Daily.

В салонах связи говорят, про инициативу им ничего пока не говорили. Да, слышали, что утечки и оформления симок пачками бывают, но это, естественно, не у них. Минцифры пока не готово раскрывать детали, из операторов большой четверки на запрос «Известий» ответил лишь «Билайн».

«Мы считаем, что введение строгих мер по контролю за распространением SIM-карт и их идентификации существенно поможет в борьбе „серым“ рынком», — отмечают в компании.

Пока же день за днем абоненты продолжают обнаруживать оформленные на себя номера, а серые SIM-карты по-прежнему наводняют рынок. Только за последние два года Роскомнадзор изъял из оборота более 160 тысяч таких симок.