В Кургане впервые использовали лазер для демонтажа высотного крана

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Для этого были применены мобильные комплексы «Росатома», которые легко транспортируются и просты в обслуживании.

А вот как на самом деле надо презентовать новые разработки сегодня продемонстрировали российские ученые. Они в реальных условиях испытали лазер, способный на огромном расстоянии резать абсолютно любые предметы. Технологии будущего уже сейчас покажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Это уже финал уникальной промышленной операции. Тысячетонный кран на площадке Курганской ТЭЦ словно световым мечом рассекли на части с расстояния в сотню метров.

Впервые в России для демонтажа такой сложной высотной конструкции применили мобильную лазерную установку. Разработка «Росатома» прожигает все на своем пути со скоростью миллиметр в секунду.

Из объектива лазерный луч прицельно точно бьет по конструкции. Лазер не видно человеческому глазу, но мощность такая, что в точке соприкосновения начинает плавиться сталь.

Длится такая прожарка несколько часов, но, в отличие от подрывных работ, этот способ позволяет «уронить» нужное сооружение ювелирно, не повреждая соседние здания. А главное — можно работать на удалении от объекта, иногда это жизненно важно.

«Мы можем на дистанции работать на очень сложных объектах — и с химическим загрязнением, с радиационным загрязнением, чтобы люди в эти зоны не заходили», — рассказал управляющий подразделением лазерной фрагментации Михаил Мартынов.

Разработка российских ученых пригодится и на земле, и под водой. Разновидность комплекса уже успешно применяют на Дальнем Востоке. У порта Корсаков в воде ржавеют десятки затонувших кораблей. С помощью лазера суда разрезают на части и затем утилизируют.

«Он удобнее тем, что не надо менять электроды, не надо подавать постоянно кислород, постоянно ток. Мы его зажигаем под водой и работаем», — отметил технический водолаз Александр Пахотный.

В перспективе с помощью лазера планируют ликвидировать и возможные разливы нефтепродуктов. Например, в Арктике из-за низких температур и обилия льда другие способы просто не работают. При этом сама лазерная установка проста в обслуживании и легко транспортируется.

«Заслуга ТРИНИТИ (Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований. — Прим. ред.) состоит именно в том, что лазер поместили именно в такой мобильный фактор, который позволяет ему перемещаться на любые расстояния в любую точку земного шара и там осуществлять работу. Мы видим видеокартинку, которая отображается, что происходит в месте реза. Ну и управление направлением и скоростью движения луча», — рассказал руководитель направления лаборатории перспективных лазеров Анатолий Мочалов.

Активное применение инновационной технологии позволит безопасно и экономично проводить работы на самых сложных промышленных и природных объектах.