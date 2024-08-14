«Принято решение»: в селе Глушково эвакуируют мирных жителей

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Местное население призвали следовать указаниям.

Жителей поселка Глушково в Курской области эвакуируют в обязательном порядке. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра „Патриот“», — сообщил Смирнов.

Врио губернатора также призвал людей следовать всем рекомендациям для достижения максимальной безопасности.

Начиная с прошлой недели были эвакуированы несколько населенных пунктов Курской области, после попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) российской границы. В общей сложности на безопасную территорию вывезено уже более восьми тысяч человек. Многим людям пришлось бежать в спешке, бросая свои вещи и документы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Курской области рассказали о нападении ВСУ.