Истребители Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как истребители Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Боевые самолеты ВКС РФ не оставляют противнику шанса.

Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по скоплению пехоты и военной техники ВСУ на границе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиабомбами с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Уничтожение целей было подтверждено разведкой, истребители вернулись на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.