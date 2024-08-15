Российские танкисты уничтожили точку взлета беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как танки Т-90М уничтожили точку взлета беспилотников ВСУ
Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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ВС РФ теснят противника в зоне проведения спецоперации.
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили точку взлета БПЛА и нанесли удар по живой силе ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
На кадрах танкисты группировки войск «Запад» выдвигаются на очередную боевую задачу. Бойцы уничтожили точку, где находился расчет беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков, а следующими двумя точными выстрелами уничтожил живую силу ВСУ, пытавшуюсяся укрыться в блиндаже.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.