«Муж хотел ее слить»: звезды о продлении ареста «королеве марафонов» Блиновской

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Критик Соседов отметил, что ему ничуть не жалко коуча.

Ведущая Алла Довлатова и музыкальный критик Сергей Соседов высказались о продлении ареста «королеве марафонов» Елене Блиновской. Свое мнение звезды озвучили в эфире шоу «СпецКорр».

«Мне, скажу честно, ее нисколько не жалко. Она для меня чистая мошенница, конечно. Она хотела обогатиться прежде всего, а не помогать людям. И люди для нее — просто материал, расходный материал!», — заявил Соседов.

По его словам, Блиновская просто «вытирала о своих фанатов ноги», наживаясь на вере людей. Критик призвал всех быть бдительными и не доверять подобным онлайн-коучам.

Алла Довлатова заявила, что ей жалко детей Блиновской, которые скучают по матери.

«Мне ее жалко, но, с другой стороны, глупостью было позвать ту бабу, которая фигурировала в ее деле в качестве свидетельницы. Такое ощущение, будто Лену специально муж хотел слить, потому и позвал эту злосчастную женщину», — отметила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест Елене Блиновской на полгода, до 2 февраля 2025 года. Ее обвиняют в неуплате налогов и финансовых махинациях.