Загремит на пять лет: проигравший суд Разин пригрозил вдове Шатунова тюрьмой

Андрей Разин заявил, что не доволен решением суда и будет его оспаривать

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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По словам продюсера, правообладателями песен давно являются американцы.

Проигравший в суде бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что вдове Юрия Шатунова может грозить тюремное заключение. Его слова передает mk.ru.

По данным продюсера, бывшая супруга Шатунова не может владеть правами на его песни, поскольку их правообладатель Руслан Филатов давно продал композиции американцам.

«Шатунов при жизни пытался оспорить решение в пользу Филатова в Московском арбитражном суде. Апелляционная инстанция заявила, что Филатов является правообладателем, и отказала Шатунову. Вдова Шатунова может очень сильно пострадать», — заявил Разин.

Продюсер заявил, что если Шатунова попробует прийти с судебным решением к американцам, то получит пять лет тюрьмы за хищение чужого имущества.

Он также назвал решение суда, который передал права на песни вдове Юрия Шатунова и его несовершеннолетним детям, несправедливым. Продюсер намерен его оспорить, но сперва подождать заседания в Ставропольском суде, которое состоится в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хостинский районный суд Сочи признал за семьей покойного певца Юрия Шатунова исключительные права на ряд знаменитых композиций, в том числе на хиты «Белые розы» и «Седая ночь».