«Юра с нами»: вдова Шатунова прокомментировала завершение судебного процесса

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певца не стало два года назад из-за инфаркта, но его семья хотела довести до конца начатое им разбирательство.

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана выдохнула с облегчением после завершения судов ее мужа. Об этом она рассказала aif.ru

Артист на протяжении многих лет боролся с продюсером Андреем Разиным за права на хиты группы «Ласковый май». В их числе было множество известных песен: «Белые розы», ««Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.

Он не дожил до конца судебного процесса. В 2022 году в возрасте 43 лет Шатунова не стало из-за инфаркта. Многие фанаты артиста тогда обвинили именно Разина в его смерти, так как он не давал Юрию спокойной жизни и изматывал его вечными судебными разбирательствами.

Спустя два года после смерти артиста, борьба закончилась с положительным исходом. Все права на знаменитые «Белые розы» и еще 22 песни теперь принадлежат семье Юрия Шатунова.

«Благодарю за поздравления! Нас услышали и Юра с нами!» — рассказала вдова Светлана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жуков исполнил песню Шатунова на своем концерте.