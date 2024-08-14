«Юра с нами»: вдова Шатунова прокомментировала завершение судебного процесса
Вдова Шатунова рада окончанию судебного процесса с продюсером Разиным
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певца не стало два года назад из-за инфаркта, но его семья хотела довести до конца начатое им разбирательство.
Вдова певца Юрия Шатунова Светлана выдохнула с облегчением после завершения судов ее мужа. Об этом она рассказала aif.ru
Артист на протяжении многих лет боролся с продюсером Андреем Разиным за права на хиты группы «Ласковый май». В их числе было множество известных песен: «Белые розы», ««Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.
Он не дожил до конца судебного процесса. В 2022 году в возрасте 43 лет Шатунова не стало из-за инфаркта. Многие фанаты артиста тогда обвинили именно Разина в его смерти, так как он не давал Юрию спокойной жизни и изматывал его вечными судебными разбирательствами.
Спустя два года после смерти артиста, борьба закончилась с положительным исходом. Все права на знаменитые «Белые розы» и еще 22 песни теперь принадлежат семье Юрия Шатунова.
«Благодарю за поздравления! Нас услышали и Юра с нами!» — рассказала вдова Светлана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жуков исполнил песню Шатунова на своем концерте.