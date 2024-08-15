Направленная в сторону Земли вспышка отмечена на Солнце
На Солнце произошла мощная вспышка Х-уровня, направленная в сторону Земли
Фото: 5-tv.ru
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Она относится к классу высокой мощности.
Утром 14 августа на Солнце произошла мощная вспышка, направленная в сторону Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
«Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце — Земля (отклонение всего 2 градуса), то есть по сути в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю, в случае выбросов массы, является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью», — сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что, по предварительным данным, произошедшая вспышка относится к классу X, то есть высокой мощности. Взрыв произошел около 09:40 по московскому времени.
Ученые подчеркнули, что подобные вспышки — странное явление в нынешней стадии солнечного цикла. Пока что выброса масс зафиксировать не удалось, однако отдельные геомагнитные возмущения на Земле все же наблюдаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 августа Землю накрыла магнитная буря. По прогнозам ученых это явление, которое также является следствием вспышек на солнце, должно успокоиться к 14 августа.