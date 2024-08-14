Блогеру Елене Блиновской продлили арест на полгода

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Также ей было отказано в удовлетворении ходатайства защиты о возвращении уголовного дела прокурору.

Савеловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей на полгода обвиняемой в неуплате налогов и отмывании средств блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает московская прокуратура в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что суд продлил срок до 2 февраля 2025 года. Также отмечается, что блогеру было отказано в удовлетворении ходатайства защиты о возвращении уголовного дела прокурору.

«По результатам предварительного слушания по ходатайствам государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев, то есть до 2 февраля 2025 года, а также сроки наложенного на имущества ареста. В удовлетворении ходатайства защиты о возвращении уголовного дела прокурору отказано», — написано в сообщении.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО. Ее муж Алексей недавно подписал контракт об участии в спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская хочет оспорить сумму долга. Из-за ежедневного начисления штрафов и пени блогер должна вернуть 1,22 миллиарда рублей.