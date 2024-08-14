«Может быть, еще не одна»: тренер о третьей операции избитого боксера Двали
Тренер избитого боксера Двали: ему предстоит третья операция на глазу
Фото: © РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Вчера он благополучно перенес второе хирургическое вмешательство.
Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали, которого жестоко избили в Крыму, перенес вторую операцию на глазу. Об этом тренер спортсмена Иван Щелок рассказал в беседе с РИА Новости.
«Диме вчера в клинике в Москве сделали вторую операцию на поврежденном глазу. Сейчас он чувствует себя хорошо и ближайшие дни проведет в клинике под наблюдением врачей. И вскоре ему будет сделана еще одна операция и, может быть, еще не одна», — прокомментировал состояние пострадавшего Щелок.
Он также отметил, что, по словам врачей, Двали предстоит долгое восстановление после травмы и операций, которое во многом будет зависеть от возможностей его организма.
Инцидент с боксером произошел 6 августа на пляже Феодосии. Двали прогуливался с другом, когда заметил толпу мужчин, избивавшую одного парня. Чемпион решил заступиться, однако получил сам — вся толпа набросилась на него, стала избивать как руками, так и ногами, один удар пришелся по глазу. Как стало известно позже, глаза боксер едва не лишился.
Девять подозреваемых в нападении на Двали задержаны и находятся под арестом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавших на Двали обвинили в покушении на убийство.