Умерла обладательница мирового рекорда по бегу Ирина Подъяловская

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Она ушла из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.

Ушла из жизни советская бегунья, обладательница мирового рекорда в эстафете 4×800 метров Ирина Подъяловская. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«13 августа на 65 году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская. Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье Ирины Борисовны, друзьям и всей легкоатлетической общественности», — написали на сайте федерации.

Подъяловская является чемпионкой Советского Союза, победительницей Универсиады 1983 года в беге на 800 метров. Мировой рекорд, который бегунья установила в эстафете 4×800 метров в 1984 году, не побит до сих пор.

Последние годы своей жизни чемпионка провела, тренируя бегунов-любителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти другого советского рекордсмена — трехкратного чемпиона мира по биатлону Александра Ушакова. Он был самым молодым среди лыжников и биатлонистов, кто смог удостоится звания заслуженного мастера спорта СССР.