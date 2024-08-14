«Жестокость и бесчеловечность»: жители Курской области рассказали о нападении ВСУ

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Покидать свои дома курянам пришлось спешно, в опаске за свои жизни.

Жители Курской области рассказали, как им пришлось покидать свои дома из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Откровения пострадавших передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«Граждане активно делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных, рассказывают о том, как приходилось спешно покидать свои дома вместе детьми, опасаясь за свои жизни», — сообщает агентство.

Уточняется, что следователи продолжают свою работу с жителями пострадавшего под атакой киевского режима региона. Помимо фиксации их сообщений, СК решает вопросы юридического сопровождения и социально-бытового характера.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзники в Соединенных Штатах и Европейском союзе «благословили» Киев на атаку на российский регион.