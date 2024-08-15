Наталью Подольскую заподозрили в беременности

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Певица всего лишь выложила в сеть фото из отпуска.

Певица Наталья Подольская в своем блоге выложила сказочные кадры из поездки во Францию, однако ее поклонники обратили внимание не на ее восхитительное платье и не на Эйфелеву башню за плечами, а на фигуру артистки. Многие предположили, что 42-летняя знаменитость беременна.

Instagram* / nataliapodolskaya

«У вас с Владимиром будет доченька скоро»;

«Простите за вопрос, вы не в положении?»;

«Наташа, можно поздравлять?»;

«Наташа, признавайтесь! Сияете сильнее прежнего», — поинтересовались у знаменитости комментаторы.

Наталья никак не ответила на слухи. Она любуется Парижем и проводит время с семьей.

«Мне кажется, нет человека на Земле, которого не впечатляла бы Эйфелева башня. Мы излюбовали ее со всех сторон», — поделилась впечатлениями счастливая артистка.

У Подольской и ее супруга певца Владимира Преснякова два сына — девятилетний Артемий и трехлетний Иван. Исполнительница признавалась, что всегда мечтала о детях, но долго не могла забеременеть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская поделилась радостным событием.

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