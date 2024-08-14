Миллиардер Бернар Арно выбыл из тройки богатейших людей мира

BBI: владелец LVMH Бернар Арно потерял место в тройке богатейших людей мира

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Кто занял лидирующую позицию в рейтинге?

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно спустился с третьего на четвертое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 185 миллиардов долларов. Такие данные следуют из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Уступил Арно свою позицию основателю социальной сети Facebook* Марку Цукербергу. Состояние последнего оценивается в 188 миллиардов долларов. Причем еще днем ранее у него было 183 миллиарда долларов, а у Арно — 184 миллиарда долларов.

Второе место рейтинга богатейших людей планеты продолжает занимать основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, в его «кошельке» имеется 193 миллиарда долларов.

Лидирует в этом топе по-прежнему американский предприниматель и миллиардер, основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск. Его состояние оценивается в 235 миллиардов долларов.

Стоит также отметить, что пятая строчка принадлежит основателю Microsoft Биллу Гейтсу со 154 миллиардами долларов. Согласно рейтингу, американцы занимают девять позиций из первых десяти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск назвал глобальный сбой Windows крупнейшим провалом в IT-сфере.

* — принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской