Исполнила давнюю мечту: сестра Жанны Фриске раскрыла свой рост и вес

Фото: www.globallookpress.com / Belkin_Aleksey

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Недавно интернет-знаменитость сделала пластическую операцию.

Сестра знаменитой певицы Жанны Фриске — блогер Наталья Фриске — рассказала подписчикам в социальной сети, что ее вес составляет 69 килограммов, а рост — 170 сантиметров.

Интернет-знаменитость следит за собой, а несколько месяцев назад Фриске исполнила давнюю мечту — сделала пластическую операцию, а именно абдоминопластику с ушиванием диастаза живота и подтяжку груди.

«Все хорошо. Это такое счастье, это так круто. Я счастлива», — делилась впечатлениями блогер.

Операция прошла успешно, хотя родители Фриске успели поволноваться за дочь. Процедура должна была занять около четырех часов, но на деле понадобились все шесть.

«По ощущениям — грудь чуть-чуть ноет, а диастаз как будто хорошо перезанималась в зале. И все, больше ничего не болит», — уверяла Фриске.

Сейчас сестра известной певицы почти полностью восстановилась.

«Есть еще отеки, они сохраняются до восьми месяцев», — написала в блоге Фриске.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Фриске навестила могилу сестры в день ее 50-летия.