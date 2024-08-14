Подросток умер после разгрузки мешков с удобрениями в Саратовской области
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Подросток в возрасте 15 лет умер после того, как разгружал мешки с удобрениями в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.
Все случилось в четверг, 8 августа, в селе Георгиевка Марксовского района. По предварительным данным, подросток помогал знакомому в погрузке мешков с удобрениями. Когда он пришел домой, то почувствовал себя плохо. Подростка госпитализировали, но на следующий день он умер.
По факту причинения смерти по неосторожности 15-летнему подростку возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые предметы и объекты. Назначены судебные экспертизы.
Позднее в Telegram-канале «Информационный центр СК России» появилось сообщение о том, что председателя ведомства Александра Бастрыкина заинтересовало видеообращение жительницы Саратовской области про смерть подростка. Женщина рассказала, что подросток работал в селе Волково.
«Осуществлял погрузку и транспортировку опасных химикатов и удобрений в соседний населенный пункт. Из-за отсутствия средств индивидуальной защиты молодой человек отравился вредными испарениями, спасти его не удалось», — говорится в сообщении.
Отмечается, что виновный к ответственности не привлечен. Бастрыкин затребовал доклады о ходе первоначальных следственных действий, а также о результатах расследования, когда оно завершится. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.
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