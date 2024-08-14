«Замешаны в деле»: политолог о связи США с атакой ВСУ на Курскую область

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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После операции боевиков киевского режима в российском регионе слова нелегитимного президента Украины сложно воспринимать всерьез. В МИД России отметили, что переговоры поставлены на паузу.

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области могла быть полностью скоординирована со стороны США. Таким мнением поделился политолог Антон Бредихин в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, все это было устроено ради того, чтобы добиться новых финансовых вложений со стороны Запада. Украина отчаянно пытается сейчас показать, что еще далеко не безнадежна и может достигать своих результатов.

«Необходимость проведения ее (операции в Курской области. — Прим. ред.) была обусловлена желанием подать украинской стороной доводы для того, чтобы были выделены дальнейшие финансовые средства для поддержки страны. Мы видим, что они выделяются, притом очень активно. Регулярно приходят сообщения о том, что новые миллиарды долларов поступают на территорию Украины от американцев», — говорит политолог.

Кроме того, данная операция носит весьма сильный идеологический характер, говорит Бредихин.

При этом американцы дали добро на использование поставляемого ими оружия на территории России, что говорит о том, что действительно данные меры были полностью скоординированы со стороны американского командования.

«Если Европа пытается дистанцироваться, что ей не очень хорошо удается, то американцы являются прямо замешанными в данном деле и, соответственно, имеют все возможности для управления данным процессом», — заключает политолог.

На фоне атак украинских боевиков на Курскую область нелегитимный президент* Украины Владимир Зеленский заявил, что готов снова проводить мирные переговоры, однако посол России в Лондоне Андрей Келин призвал не воспринимать всерьез слова главы киевского режима. Украинская сторона не показывает на практике никаких шагов, подтверждающих ее слова, отметил дипломат.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем США делают вид, что не знали о планах атаки на Курскую область.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.