Восстание техники: в Тюмени мужчину убил собственный автомобиль
В Тюмени машина задавила владельца
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Водитель умер на месте.
В Тюмени мужчину убило его собственным автомобилем. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Водитель поставил транспортное средство на парковку возле жилого дома на улице Сперанского с целью провести ремонтные работы. По невыясненным причинам машина начала движение и зажала хозяина между собой и другим автомобилем, стоявшим рядом.
«Неожиданно машина начала самопроизвольное движение, молодой человек попытался остановить ее руками, но упал и был зажат между Toyota и другим автомобилем», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
К сожалению, 21-летний водитель умер на месте от полученных травм. Проводится проверка по факту произошедшего. Специалисты выясняют подробности слушившегося.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Калининграде внедорожник сбил пять пешеходов на тротуаре.