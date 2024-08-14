«Аналог горячего чая»: можно ли нагревать мед

Фото: 5-tv.ru

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Важно не доводить продукт до кипения.

При умеренном нагревании мед не теряет полезных веществ. Если не доводить сладкий продукт до кипения, то часть ценных для здоровья свойств сохраняется. Об этом изданию Газета.ру сообщил шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев.

Особенность термообработки предполагает, что при нагревании меда ряд полезных микроэлементов разрушается, но базовые свойства все же остаются.

В подтверждение своих слов шеф-повар упомянул о медовом напитке, который раньше был очень популярен в России. Еще задолго до появления чая из Китая и Индии в России обожали сбитень. Основой напитка был мед, разведенный водой три к одному. Полученную основу заваривали с травами. Считалось, что горячий напиток очень полезен.

«Это был такой аналог горячего чая. Те же пряники без меда немыслимы, потому что это сейчас их делают на сахарном сиропе, а традиционно делали на меду. Поэтому считать, что мед нельзя нагревать — нет. Пожалуйста, можно», — отметил Прокофьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Роспотребнадзоре дали советы по выбору меда.