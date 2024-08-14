Безвреден и не аллергенен: диетолог о пользе кабачков и правилах готовки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Овощ обязательно необходимо сочетать с белками и сложными углеводами.

Кабачки содержат в себе необходимую организму «мягкую» клетчатку. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

При готовке овоща удалить кожуру. Кабачки прекрасно усваиваются в желудочно-кишечном тракте и приносят много пользы для его работы. Важным условием также является выбор времени суток. Кабачки стоит есть в качестве обеда или ужина, но при этом важна полноценность рациона питания.

«Обязательно при этом должны быть правильные, лучше сложные, углеводы, белки — мясо, рыба, яйца, жиры — оливковое или сливочное масло», — поделился Калинчев.

Летом овощ лучше убирать в холодильник, а вот при невысокой комнатной температуре можно хранить и без дополнительного охлаждения. Ограничений по нормам употребления нет, кабачок безвреден и не аллергенен, но стоит учесть, что при излишнем количестве он дает слабительный эффект.

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