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Российские бойцы продолжают громить противника, пытающегося прорваться через границу.

Армия России продолжает отражают попытку вторжения противника на приграничную территорию. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали за сутки до 270 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские бойцы с применением авиации, беспилотников и артиллерии пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь страны в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного.

Вместе с тем в Мартыновке войскам России удалось найти и уничтожить две украинские группы на пикапах. Также российская армия отразила шесть атак противника в направлении таких населенных пунктов, как Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкасское Поречное.

Живая сила, включая боевиков первой президентской бригады ВСУ, и военная техника были поражены в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино. Еще российская авиация ударила по украинским резервам в районах Юнаковки, Садки, Мирополья, Храповщины, Могрицы и Кровного Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер „Страйкер“, 13 боевых бронированных машин, а также десять автомобилей и 122 миллиметровую гаубицу Д-30. 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в сообщении.

При этом всего за время боев на курском направлении были ликвидированы до 2,3 тысячи боевиков армии Украины, а также уничтожены 192 боевые бронированные машины, 88 авто, 37 танков, 32 бронетранспортера и 18 боевых машин пехоты. Киевские режим еще потерял 15 орудий полевой артиллерии, четыре зенитных ракетных комплекса и две пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Спецоперация на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ привлекли более 11 тысяч боевиков для атаки на Курскую область. Как заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, российские бойцы завершают блокирование противника в регионе.