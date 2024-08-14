«Просим обратить внимание»: пленные боевики ВСУ заявили о желании перейти на сторону ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Год назад другая группа из рядов армии Украины сделала аналогичное заявление и принесла присягу России.

Группа военнопленных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила о желании перейти на сторону российской армии. Их признание публикует РИА Новости.

«Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу», — сообщили украинцы.

Год назад бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого — первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, — также заявили о желании перейти на сторону ВС РФ и принесли присягу Российской Федерации. В конце октября из них сформировали батальон под названием «Каскад». Сейчас бывшие украинские боевики сражаются в составе российской армии.

Пожелавшие последовать их примеру украинцы заявили, что отказываются от обмена и свою дальнейшую жизнь видят только в России. По их заявлению, сейчас на подобный шаг готовы пойти 20 боевиков, однако в сумме их может набраться не менее 60.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки российская армия уничтожила до 690 украинских боевиков на донецком направлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.