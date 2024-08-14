«Маловероятно»: в НАТО не верят в способность ВСУ закрепиться в Курской области

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинская армия будет выбита с территории России, считают в Альянсе.

Партнеры киевского режима в Североатлантическом альянсе сомневаются, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся закрепиться на территории России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на натовского чиновника.

«(Члены НАТО — Прим. ред.) считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать российскую территорию», — прокомментировал ситуацию источник агентства.

Автор статьи отметил, что ни одна из западных стран-партнеров киевского режима не заняла определенной позиции по нападению украинской армии на Курскую область. При этом большинство из них уверены, что российским силам удастся выбить ВСУ со своей территории, даже если на эту операцию уйдут недели.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавший на Курскую область украинский командир с детства мечтал стать военным и поступил в университет в Одессе.