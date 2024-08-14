Мишустин принял отставку главы Росмолодежи Ксении Разуваевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она написала заявление председателю правительства по собственному желанию.

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял отставку главы Росмолодежи Ксении Разуеваевой. Распоряжение об освобождении ее от соответствующей должности опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Разуваеву Ксению Денисовну от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи по ее просьбе», — говорится в документе.

Следом обнародовано распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности руководителя Росмолодежи Аширова Дениса Валерьевича, статс-секретаря — заместителя главы агентства.

Пресс-служба Росмолодежи прокомментировала в Telegram-канале уход Разуваевой. Там отметили, что ранее она написала заявление по собственному желанию на имя Мишустина.

Сама Разуваева заявила, что решение об увольнении далось ей непросто. По ее словам, быть вместе с Родиной, работать на благо ее народа и поддерживать людей в период спецоперации — было, есть и будет гражданским долгом команды Росмолодежи. Однако пост главы агентства Разуваевой пришлось оставить в связи с семейными обстоятельствами.

«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе», — написала она.

В то же время, продолжила Разуваева, вызовы, которые стоят перед молодежной политикой, а также задачи, установленные президентом России Владимиром Путиным, требуют интенсивной работы и бескомпромиссной самоотдачи.

Разуваева подчеркнула, что за последние три года ведомство смогло совершить немало прорывов для сферы молодежной политики благодаря вниманию и поддержке Путина. Как рассказали в пресс-службе Росмолодежи, доля проактивно патриотически настроенных молодых людей увеличилась на 4%, до 40%.

Утвержденная в 2021 году Путиным Стратегия нацбезопасности России лежит в основе современной гражданско-патриотической воспитательной системы. В рамках нее более 1,3 тысячи общественных и некоммерческих организаций вместе с Росмолодежью реализуют региональные программы подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. За два года доля молодых людей, которые гордятся Россией, ее историей и культурой, увеличилась вдвое и достигла 92%. Хотя только в 2020 году этот показатель был на уровне 46%.

Также главным событием в сфере патриотического воспитания в 2024 году является Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться», запущенный по поручению Путина. Такое соревнование показывает лучшие практики, формирует кадровый резерв сферы, а также выявляет новых лидеров мнений, включая участников СВО. Сейчас ведется регистрация на конкурс, в нем могут принять 50 тысяч человек. В результате 400 из них станут финалистами, а 100 — победителями.

Кроме того, агентство ежегодно реализует молодежные форумы различного уровня. Они позволяют выявить активных молодых людей, которые могут стать лидерами мнений. Так, в 2024 году в линейку форумов вошли 43 мероприятия в 27 регионах России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пятигорске проходит юбилейный XV Молодежный образовательный фестиваль с 9 по 23 августа. На него приехали 2200 участников от 14 до 35 лет. Владимир Путин назвал востребованными проекты участников форума «Машук».