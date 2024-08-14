Спор за сбор: в Петербурге ввели санкции за отказ оплачивать туристический налог

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если первые месяцы после введения налога для отдыхающих проходили в тестовом режиме, то теперь несоблюдение правил может обернуться уже реальными штрафами.

В Ростове-на-Дону с 1 января начнет действовать туристический сбор. Как сообщили власти города, его размер составит 1% от стоимости проживания в отеле, но не менее 100 рублей в сутки. Именно такая сумма иногда становится предметом для недовольства гостей в Петербурге. Некоторые отказываются вносить деньги. Но потратиться им все-таки придется.

Если первые месяцы после введения налога для отдыхающих проходили в тестовом режиме, то теперь несоблюдение правил может обернуться уже реальными штрафами. Какова цена спора у стойки ресепшена? Корреспондент «Известий» Максим Облендер все посчитал.

Редкие минуты затишья на ресепшене — когда гости на экскурсиях. Это лето вообще бьет туристические рекорды. Петербург за полгода посетили около пяти миллионов гостей, на миллион больше, чем год назад. А курортный сбор пополнил городской бюджет на 342 миллиона рублей, столько изначально планировали собрать к концу года.

«Статистика от отеля — 90% гостей сбор оплачивают без всяких проблем. Оставшиеся 10% — это те, кто порой даже не слышали о таком понятии как курортный сбор, хотя всех заранее предупреждают письмом на электронную почту. С кем проблем никогда не возникает, так с теми гостями которые приезжают из тех регионов, где курортный сбор введен давно. Например, из Краснодарского края, где отлично знают, что это такое», — рассказал журналист.

Причины конфликтов: кто-то забыл документы на льготу (от сбора, например, освобождены многодетные семьи, инвалиды, участники СВО и еще два десятка категорий). Кто-то притомился после долгой дороги и начал спорить, а кто-то, видя два чека, а курортный сбор — не доход гостиниц, убежден, что отельеры кладут деньги в свой карман.

«Для этого есть специальные листы отказа, гости должны их заполнять. Мы также заполняем уведомление об отказе. День в день их нужно подавать в АИС, в курортный сбор. Но есть гости, которые даже отказываются отказ заполнять», — поделилась руководитель службы приема и размещения отеля Алена Притугина.

Отельеры Анапы, где курортный сбор взимают уже седьмой сезон, говорят, у них проблем с оплатой никаких. Платеж с гостя за сутки — это как один раз проехать на маршрутке.

«Нежелающих нет, у нас оплата 30 рублей — символичная. Люди относятся к этому с пониманием», — отметил руководитель гостевого дома Александр Тихомиров.

В Северной столице — самый крупный курортный сбор в стране, совершеннолетние гости должны заплатить 100 рублей в сутки. А штрафы за неуплату пополняют городской бюджет на более крупную сумму.

«Ответственность за неуплату данного курортного сбора, она недавно была анонсирована, составляет от 500 до 2000 рублей, это если в первый раз, и если повторно — от 1000 до 5000 рублей», — пояснил юрист Павел Аринушкин.

Если у крупных игроков отельного бизнеса каждый гость фиксируется в базах оператора, мелкие хостелы готовы закрыть глаза на то, что гость не хочет доплачивать. Хотя за такое размещение объекту может грозить штраф до 100 тысяч рублей — а городу есть на что их потратить.

«Самое главное, что у нас целевое использование этих средств, предварительно было выделено финансирование из бюджета Санкт-Петербурга и направлено на восстановление в курортном районе двух пляжей — Ласковый и Дюны — и также Московских ворот в Московском районе», — уточнила врио председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

Неоднократно говорилось и о новеньком фонтане в Линейном парке на Васильевском острове.

«Посмотреть на страны Европы, они же это делают, это идет на город, почему бы и нет, почему не вести это в Питере», — высказался турист Денис.

«Если это пойдет на благоустройство города, то это безусловно — огромный плюс», — считает туристка Виктория.

Так уже распоряжаются деньгами в Крыму, Краснодаре, на Ставрополье и Алтае. Очевидно, что и Петербург расширит список объектов, отреставрированных на средства от курортного сбора. Тем более, что до конца года здесь планируют принять еще пять миллионов гостей.