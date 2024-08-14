«Поставила на паузу»: Украина атакой на Курскую область заблокировала возможность переговоров

Мирошник: атаками на Курскую область Киев поставил на паузу трек с переговорами

Фото, видео: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI; 5-tv.ru

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За минувшую неделю как минимум 13 мирных жителей региона России пострадали под украинским огнем.

После атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область трек с мирными переговорами будет, как минимум, поставлен на долгосрочную паузу. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, ответив на вопрос корреспондента «Известий» в ходе брифинга.

«Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Мирошник.

Дипломат напомнил, что за минувшую неделю как минимум 13 мирных жителей Курской области пострадали под украинским огнем, еще четверо погибли. Представитель МИД России отметил, что назвать точное количество погибших и пострадавших пока что не представляется возможным, поскольку «часть территории контролируется сегодня боевиками ВСУ».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru передавал слова жителей Курской области о том, как они пережили эвакуацию.