До 80 километров: как в России модифицировали дрон-камикадзе «Ланцет»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Какие улучшения получил беспилотник?

Дальность применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» увеличена до 80 километров за счет новых модификаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное издание Международного военно-технического форума «Армия-2024».

«Расстояние, на которое теперь может летать „Ланцет“ достигло отметки 70-80 километров от линии боевого столкновения», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, благодаря модернизации, удалось повысить устойчивость «Ланцетов» и качество передачи видеосигнала оператору. Также в новой версии боеприпаса появился тепловизор в системе наведения. Это позволит использовать его не только днем, но и ночью.

Форум «Армия» проходит в этом году с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участники мероприятия смогут увидеть образцы вооружения, военной, а также специальной техники.

Особое внимание на этом форуме уделено передовым разработкам в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий, а также беспилотной авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на форуме «Армия-2024» показали детектор БПЛА и GPT от технополиса «Эра». Всего представлено более 50 проектов, которые в дальнейшем отправятся в зону спецоперации.