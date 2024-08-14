«Готов быть снизу»: Алексей Воробьев вспомнил, как влюбился в поезде

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артист признался, что с трудом «сдерживал ликование в глазах и радость в сердце» при виде той красотки.

Певец и актер Алексей Воробьев вспомнил, как влюбился в поезде. Этой занимательной историей он поделился в личном блоге в соцсетях.

К Воробьеву в купе однажды подсела прекрасная незнакомка. Артист сразу почувствовал бурю эмоций внутри и признался, что с трудом «сдерживал ликование в глазах и радость в сердце» в тот момент.

«Она оглянулась и сказала: „Я сверху“. На это я ответил: „Ничего не имею против, готов быть снизу“. Мы вместе посмеялись, начался флирт», — поделился певец.

Между ними сразу промелькнула искра. Кто знает, возможно все могло бы продолжиться головокружительным красивым романом, но тут Воробьев понимает, что перепутал купе. Вскоре возникла неловкая ситуация, и артисту пришлось покинуть ту незнакомку. Он признался, что до сих пор вспоминает о той девушке из поезда и тоскует.

Теперь Воробьев все время думает, могло ли тогда у них что-то получиться или нет.

«Может быть, судьба снова зло подшутила надо мной? Или же уберегла от очередной глупости в жизни?» — рассуждает певец.

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