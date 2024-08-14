«Может забродить»: в Роспотребнадзоре дали советы по выбору меда

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Какие документы могут подтвердить качество и безопасность продукта?

Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать и хранить мед. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте службы.

При выборе меда стоит обратить внимание на его внешний вид: мутность или осадок могут свидетельствовать о низком качестве. Рекомендуется покупать продукт у проверенных производителей или в специализированных магазинах.

При покупке не стесняйтесь запросить документы, подтверждающие его качество и безопасность, такие как ветеринарное свидетельство или декларация о соответствии. Следует избегать покупки меда у уличных торговцев или в местах, не предназначенных для продажи продуктов питания.

Также важно обратить внимание на упаковку продукта. На этикетке должна быть указана информация о производителе (название и адрес), название продукта, вид меда, год сбора, дата упаковки, вес (брутто и нетто), количество единиц продукции в упаковке и стандарт, которому он соответствует.

Рекомендуемый срок хранения натурального меда в герметично закрытой таре — два года с момента упаковки. Кроме того, его стоит хранить при температуре не выше 20 °C.

«Не допускается хранение вместе с ядовитыми, пылящими продуктами и продуктами, которые могут придать меду не свойственный ему запах. При неправильном хранении мед может забродить», — отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что мед очень калорийный, поэтому людям с повышенной массой тела не стоит им увлекаться. Употребление продукта в больших количествах может привести к ожирению, сахарному диабету и другим заболеваниям.

Кроме того, возможно появление аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока. Он также снижает уровень артериального давления, поэтому будьте осторожны, если страдаете гипотонией.

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