Народный ОПК и трофеи с полей СВО: Белоусов осмотрел выставку «Армии-2024»
Министр обороны Белоусов осмотрел площадку «Народный ОПК» на «Армии-2024»
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Министру обороны показали самые перспективные разработки, в том числе образцы оружия и техники.
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Международный военно-технический форум «Армия-2024». Ему показали самые перспективные разработки, в том числе образцы оружия и техники, которые уже успели зарекомендовать себя в зоне СВО. Это, например, робото-технические комплексы различного назначения, а также модели разведывательных и ударных беспилотников.
Особый интерес у министра вызвала площадка «Народный ОПК» — на ней продукция гражданских компаний, которую они поставляют для военных нужд. Отдельная экспозиция, которую осмотрел Белоусов, посвящена трофейной технике, захваченной на фронтах спецоперации.