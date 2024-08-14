«Тут тихо, никакой тревоги»: жители Курской области о том, как пережили эвакуацию

Фото, видео: © РИА Новости / МихИлья Питалев; 5-tv.ru

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Людей обеспечивают всем необходимым, предоставляют нужные вещи и продукты.

Жителей Курской области принимают в разных регионах России. На всем пути следования их сопровождают сотрудники МЧС. Людей обеспечивают всем необходимым, предоставляют нужные вещи и продукты. Ведь многие покидали свои дома в спешке, успев взять с собой только документы. В Московскую область уже прибыли около тысячи человек.

«Добрались мы хорошо. Правда, это непривычно большая нагрузка для детей, особенно для маленьких. Они впервые в такую даль ехали. Тут тихо, сирены не слышно, ее вообще тут нет. Тут тихо, нет никакой тревоги», — рассказала жительница Курской области Валерия Геналена.

«Нужен какой-то день-два выдержать, чтобы они пришли немножечко спокойно в мирную жизнь, потому что когда они только пересекли санаторий, они подняли голову в небо — надо же как у вас хорошо, не стреляют и сирена не гудит», — поделилась главный врач санатория «Центр медицинской и социальной реабилитации детей» Лира Овезова.

Большая часть из прибывших — дети, в том числе совсем маленькие, которым нет еще и года. Их разместили в санаториях, пансионатах, детских лагерях. С ними работают врачи и психологи.