Три человека на катамаране пропали в Охотском море
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Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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Уже обследовано более 700 квадратных километров акватории.
Двое мужчин и подросток пропали в Охотском море. На катамаране они пытались пересечь Сахалинский залив, после чего связь с ними пропала. Для поиска из Хабаровска отправили вертолет МЧС.
Уже обследовано 120 километров береговой линии и более 700 квадратных километров акватории. Результатов пока нет.