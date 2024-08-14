Весь в черном: вдовец Заворотнюк впервые появился на публике после ее смерти

Фото: Замир Усманов / ТАСС

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Фигурист посетил премьеру ледового шоу Татьяны Навки.

Петр Чернышев, муж покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после смерти супруги. Фигурист посетил презентацию шоу «Вечера на хуторе» в ледовом дворце «Айсберг» в Сириусе.

Петр вышел в свет с густой бородой и весь в черном. Очевидцы отметили, что фигурист еще не до конца пришел в себя. Позже выяснилось, что он не планировал приезжать на мероприятие, однако из-за болезни организатора шоу Татьяны Навки ему пришлось приехать проконтролировать премьеру, а также поддержать всех участников проекта.

«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом», — сказал Петр на пресс-конференции.

Татьяна Навка сама должна была появиться в ледовом шоу, но вместо нее роль императрицы исполнит Аделина Сотникова. В проекте также участвуют Алина Загитова, Камила Валиева, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева и другие выдающиеся фигуристы.

Супруга Петра Чернышева Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь с 29 на 30 мая. Актрисе было 53 года. В 2019 году у нее была обнаружена глиобластома. Пять лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» мужественно боролась с опухолью головного мозга, но тщетно. Знаменитость похоронили 1 июня на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что редкое архивное фото Заворотнюк от дочери растрогало Сеть.