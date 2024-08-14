Фотомодель и актриса Пегги Моффит умерла на 85-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com / w87

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Ее знают как символ моды 60-х годов.

На 85-м году жизни скончалась фотомодель и актриса Пегги Моффит. Печальное известие сообщил журнал Women's Wear Daily, ссылаясь на заявление сына Кристофера Клэкстона.

Как сказал родственник, сердце знаменитой мамы остановилось в ее доме в районе Беверли-Хиллз в ЛосАнджелесе. Она долгие годы болела, однако чем именно, неизвестно.

Пегги Моффит родилась 14 мая 1940 года в Лос-Анджелесе в семье сценариста. Уже в 1950-х годах с родными она переехала в Нью-Йорк, а потом во Францию, где и начала карьеру модели. Попробовать себя на подиуме предложил ей будущий супруг Уильям Клэкстон.

Уже в 1960-е годы Моффит стала работать с модельером Руди Гернрайхом и даже надела его купальник, который обнажил грудь. Он вызвал настоящий скандал в обществе и большое возмущение. При таком откровении на подиуме в обычной жизни модель отдавала предпочтение свободной одежде в авангардном стиле, поддерживая тем самым борьбу женщин за социальную и политическую свободу.

Параллельно с карьерой модели Моффит пробовала себя и в качестве актрисы. Всего она снялась в десяти фильмах. Среди них: «Нельзя быть слишком молодым», «Птицы и пчелы», «Час Альфреда Хичкока», «Театр Алкоа».

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