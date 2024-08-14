Маленькие покорители: из Мурманска стартовала экспедиция на Северный полюс

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Это уже пятая научно-просветительская поездка. В ней примут участие 63 школьника.

Из Мурманска стартовала пятая экспедиция на Северный полюс. В ней примут участие 63 школьника, в том числе из Армении, Венгрии, Казахстана, Китая, Индия, Монголии и ЮАР. О том, как некоторые учащиеся стали участниками экспедиции, они рассказали 5-tv.ru.

Как признался Александр Дитковский, его мама была задействована в строительстве одного из крупнейших атомных ледоколов мира «Пятьдесят лет Победы». Именно на нем школьники и отправились к Северному полюсу.

Участвовать в экспедиции Дитковский смог после победы в конкурсе «Большая перемена» в категории «Создавай будущее», посвященной изобретению новых технологий. К такому результату юноша стремился несколько лет. Помимо него в экспедицию отправились и победители конкурса «Ледокол знаний».

«Я сюда попала по конкурсу „Ледокол знаний“. Там была викторина и обучающие видео. Полуфинал у нас был в виде презентации своих проектов», ― объяснила участница экспедиции Диана Дубровина.

Она одержала победу в конкурсе, разработав проект по объединению квантовых компьютеров и генной инженерии.

«Это же как в космос слетать. Мы пройдем Баренцево море, такое красивое место! А Северное море, в котором так много животных и рыб. Пройдем Землю Франца-Иосифа, архипелаги ― там тоже очень красивые места ― и Северный Ледовитый океан, как же без него! Достичь Северного полюса ― это награда», ― отметил капитан ледокола Руслан Сасов.

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