Дело чести: добровольцы из Курской области заключают контракты с Минобороны

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Они хотят как можно скорее восстановить порядок на родной земле.

В России растет число желающих заключить контракт с Минобороны. Помочь жителям приграничных районов, попавшим в беду, стремится все больше добровольцев. Особенно остро на происходящее сейчас реагируют в самом Курске. Сотни бывших «срочников» и «контрактников» решили вернуться с «гражданки» обратно на военную службу, чтобы поскорее восстановить порядок на родной земле. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев пообщался с героями.

Каждый день со всей Курской области люди приходят в военкоматы, чтобы подписать контракт. Всего от 10 до 15 человек в день. В том числе, и с южных районов, откуда вынуждены были эвакуироваться люди.

Алексей просит не показывать лицо, опасается за родственников. Его семья и он сам вынуждены были оставить дом и спешно выбираться из родного села на границе Курской области. На следующий же день Алексей пошел в военкомат и подписал контракт, чтобы вернуться и уже с оружием в руках защищать свой дом.

«Решение подписать контракт было принято ранее, но это произошедшее стало последней каплей. Захотелось идти вместе с товарищами приближать завершения СВО», — говорит доброволец.

Для этих добровольцев инструктаж военкома не в новинку. Большинство из них проходили срочную или контрактную службу. Некоторые продолжают дело родственников, которые ушли на СВО. У Максима погиб брат под поселком Работино Запорожской области. В составе подразделения ВДВ он останавливал летнее наступление ВСУ. Поэтому Максим специально попросился к десантникам, говорит, сейчас его очередь бороться с националистами.

«Был у меня брат. Он тоже служил в ВДВ. Как бы продолжить то, что он начал… Уже наболело, накипело. Возмущаться просто ходить - это уже как бы не то… Надо заканчивать», — говорит Максим.

В военкомате все просто. Инструктаж, медкомиссия и оформление документов. Выходить из здания они будут уже в статусе военнослужащих. Впереди их ждет несколько месяцев подготовки в учебном центре.

«Есть граждане, которые поступают на контракт для воинской части, которая принимает участие в СВО. Дальше их ждет подготовка, распределение по частям и участие в СВО. А второе направление — это батальон противодействия БПЛА, который будет располагаться вдоль границы области и сбивать все то, что будет залетать», — уточняет Вячеслав Бобренев, начальник пункта отбора на контрактную службы города Курск.

А до тех пор, пока свежеиспеченные добровольцы проходят военную подготовку, бойцы поопытней будут зачищать Курскую область от боевиков.

Но все же решающее слово — за ударными вертолетами Ка-52 и Ми-35, которые в считанные секунды сжигают скопление живой силы и техники ВСУ. В том числе натовское вооружение.

«Вылетели на боевой, отработали... По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство», — докладывает летчик штурман вертолета Ка-52.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 боевиков, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 БМП, 179 бронемашин и 14 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Враг несет огромные потери, но киевское командование продолжает гнать резервы на помощь изрядно потрепанным боевикам. Киев требует удержаться во что бы то ни стало, но людей все меньше, российские войска теснят боевиков по всему фронту.