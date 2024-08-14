Рассмешил поклонников: Билан обвинил Тома Круза в плагиате
Билан оконфузился, обвинив Круза в плагиате трюка на тросе
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Российский артист уверен — голливудский актер подсмотрел его шоу и сделал также. Но интернет-пользователи спустили Билана с небес на землю.
Певец Дима Билан после просмотра церемонии закрытия Олимпиады в Париже уличил актера Тома Круза в плагиате. Однако некоторые интернет-пользователи указали знаменитости, кто на самом деле оконфузился.
В социальной сети Билан опубликовал два видео. На первом он выступал на своем шоу в середине июня, исполнял трюк полета на тросе. На втором видео был запечатлен Круз, также спускающийся на тросе во время закрытия спортивного мероприятия, которое состоялось несколько дней назад.
«Так много вопросов! И так мало ответов!» — прокомментировал ситуацию певец.
Тут же Билан получил массу ответов, почему так могло получиться. Одни отметили, что Круз и российский певец — братья по духу, потому что у голливудской звезды «миссия невыполнима», а у российского певца «невозможное возможно». Другие же в шутку подумали, что Круз мог также подсмотреть у Билана трюк с самолетом из шпионского боевика.
«Том Круз тайно за вами наблюдает»;
«У Димы неповторимый оригинал, а у Тома Круза жалкая пародия»;
«Дима, видимо, отказался прыгать на Олимпиаде. Пришлось какого-то Тома Круза звать», — пошутили пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Ева Лонгория оконфузилась на Каннском фестивале.