Рассмешил поклонников: Билан обвинил Тома Круза в плагиате

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Российский артист уверен — голливудский актер подсмотрел его шоу и сделал также. Но интернет-пользователи спустили Билана с небес на землю.

Певец Дима Билан после просмотра церемонии закрытия Олимпиады в Париже уличил актера Тома Круза в плагиате. Однако некоторые интернет-пользователи указали знаменитости, кто на самом деле оконфузился.

В социальной сети Билан опубликовал два видео. На первом он выступал на своем шоу в середине июня, исполнял трюк полета на тросе. На втором видео был запечатлен Круз, также спускающийся на тросе во время закрытия спортивного мероприятия, которое состоялось несколько дней назад.

«Так много вопросов! И так мало ответов!» — прокомментировал ситуацию певец.

Тут же Билан получил массу ответов, почему так могло получиться. Одни отметили, что Круз и российский певец — братья по духу, потому что у голливудской звезды «миссия невыполнима», а у российского певца «невозможное возможно». Другие же в шутку подумали, что Круз мог также подсмотреть у Билана трюк с самолетом из шпионского боевика.

«Том Круз тайно за вами наблюдает»;

«У Димы неповторимый оригинал, а у Тома Круза жалкая пародия»;

«Дима, видимо, отказался прыгать на Олимпиаде. Пришлось какого-то Тома Круза звать», — пошутили пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Ева Лонгория оконфузилась на Каннском фестивале.