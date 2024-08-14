Вертолеты Ка-52 громят бронетехнику ВСУ в приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как вертолеты Ка-52 громят бронетехнику ВСУ в приграничье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВС РФ оперативно выдавливают противника с территории страны.

Российские летчики на вертолетах Ка-52 уничтожили бронированную и автомобильную военную технику ВСУ на границе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Получили задачу по уничтожению скопления живой силы противника. Вылетели на боевой, отработали НАРамиС-8 и управляемыми ракетами типа „Вихрь“. По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство», — рассказал один из летчиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.