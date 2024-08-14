Украинцы не смогут получить права за границей без постановки на воинский учет

Фото: Vladimir Andreev/URA.RU/ТАСС

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Ограничение касается граждан мужского пола от 18 до 60 лет.

Граждане Украины не смогут получить или обновить за границей водительские права без постановки на воинский учет. Об этом сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета», ссылаясь на решение правительства страны.

Уточняется, что ограничения приняли в связи с законом об усилении мобилизации. Они подразумевают, что во время военного положения, введенного на Украине в феврале 2022 года, и в течение трех месяцев по его окончании граждане мужского пола от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, не смогут получить или обновить водительские права, если не состоят на воинском учете, не имеют постановления об исключении из данных списков или их информация давно не обновлялась.

Ранее в этот день «Украинская правда» опубликовала интервью секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в котором он заявил, что призывной возраст на Украине должен быть установлен в диапазоне от 20 до 50 лет.

«Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли выполнять боевые задачи, это должен быть возрастной диапазон 20–50 лет», — подчеркнул Костенко.

По его словам, нынешняя политика мобилизации на Украине ведет к тому, что количество новых военных преобладает над качеством. Также Костенко заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в погоне за цифрами мобилизуют наркоманов или больных, которых потом не хотят принимать в воинские части и подразделения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве начали задерживать мужчин за необновленные данные воинского учета.