«Ходят как мертвые»: что известно о семье убитой педофилом девочки из Чапаевска

Семья убитой педофилом малышки из Чапаевска не может прийти в себя

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Родственники погибшей от рук педофила двухлетней девочки из Чапаевска вне себя от горя. Об этом KP.RU сообщила тетя погибшей девочки.

В тот злополучный день многодетная Ксения (имена изменены по просьбе потерпевших — Прим. ред.) оставила младшую дочь Миру с бабушкой и ушла на работу. Вместе с пенсионеркой был и дядя малышки. Они занимались домашними делами, пока двухлетняя девочка играла во дворе.

Вечером в гости нагрянул сосед Сергей. Мужчина оказался в нетрезвом состоянии и бабушка попросила его уйти. Сергей не стал спорить и покинул дом. Через непродолжительное время родственники заметили, что не слышат Миру во дворе и стали ее искать. Сосед семейства, увидев это, вызвался помочь. Вместе с дядей и бабушкой девочки он ходил по улице и звал ее.

Неожиданно для всех, из заброшенного дома по соседству послышался шум. Оттуда доносились крики того самого Сергея. Прибежавший на шум дядя Миры нашел на месте окровавленную малышку, которая едва подавала признаки жизни.

К сожалению, девочка умерла от полученных травм в реанимации местной больницы. На теле Миры не было живого места. Насильник надругался над крохой и жестоко ее избил. Следствие почти сразу установило, что виновников является Сергей. Он задержан. Известно, что Сергей ранее уже был судим и состоит на учете по состоянию психического здоровья.

Близкие погибшей пребывают в тяжелом эмоциональном состоянии.

«Они ходят как мертвые, постоянно плачут. Бабушка без конца рыдает. Ксения, держится как может, но ей очень тяжело. Ей обязательно нужен психолог», — рассказала тетя погибшей девочки.

Примечательно, что Сергей часто ходил в гости к разным соседям и все характеризовали его, как спокойного человека. Никто не мог подумать, что мужчина способен на подобное.

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