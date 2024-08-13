«Сияю изнутри, ведь я звезда»: Инстасамку уличили в плагиате

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Ее новый хит подозрительно похож на песню румынской исполнительницы.

Знаменитую рэп-исполнительницу Инастасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева) уличили в воровстве музыки у иностранной певицы. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, Инстасамка опубликовала на странице в своей социальной сети видеоролик, на котором отдыхает на природе с супругом Moneyken. На заднем фоне играет новый трек рэперши.

«Сияю изнутри, ведь я звезда. Я так хочу, чтобы хорошо сегодня было всем», — поется в тексте нового хита современной российской звезды.

Самым популярным комментарием под постом Инстасамки, который набрал 350 лайков, стал упрек одного из подписчиков в том, что эта песня украдена у румынской певицы Inna. Комментатор также указал, что Зотеева сплагиатила трек иностранной коллеги под названием «Hot».

Сама звезда рэпа на это обвинение пока никак не ответила.

Релиз песни «Hot» румынской исполнительницы Inna состоялся 12 ноября 2008 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Инстасамка удалила филлеры из губ и заявила, что намерена сменить имидж.