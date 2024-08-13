Kismet Capital Group продает холдинг «МЕДИА1»

Фото: www.globallookpress.com / Bernd WeiÃŸbrod

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Средства, полученные в результате сделки, пойдут на поддержку предпринимательства в России.

Инвестиционная группа Kismet Capital Group (KCG) заключила соглашение с группой инвесторов, включающих компанию «Медиа-Телеком», о продаже частной российской группы компаний «МЕДИА 1». Об этом 13 августа сообщила пресс-служба «Медиа-Телеком».

«МЕДИА1» — российский медиахолдинг, включающий в себя такие средства массовой информации, как «МУЗ-ТВ», «Ю», «Солнце», «Выбери Радио».

Одним из инвесторов, который подписал соглашение с KCG, стал «Медиа-Телеком», участниками которого выступают Национальная Медиа Группа, «Ростелеком» и группа топ-менеджмента. По словам основателя KCG и «МЕДИА1» Ивана Таврина, передача медиахолдинга в другие руки только ускорит его развитие и принесет компании еще больше возможностей.

«Мы видим и ценим те успехи, которых добился менеджмент „МЕДИА1“ в работе с аудиторией и создании качественного медиапродукта для пользователей. И как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании. Основной ценностью в „МЕДИА1“ для нас, конечно, является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми задачами и проектами», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

По информации источников на медиарынке, средства от продажи холдинга KCG намерена направить на создание фонда для поддержки технологического предпринимательства, социальных и некоммерческих проектов. Также уточняется, что продажа «МЕДИА1» станет окончательной точкой выхода группы из медиабизнеса. Сегодня деятельность KCG направлена на развитие в сфере высоких технологий.

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