В МИД РФ вызвали посла Молдавии на фоне сообщений о размещении F-16 в республике

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Республике пренебрегает собственными конституционными нормами.

Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД РФ на фоне сообщений о возможном размещении истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«К молдавской стороне был обращен призыв строго придерживаться нейтрального статуса, являющегося основой государственности Республики Молдова, и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса, свидетельствовать о вовлеченности в него Кишинева и оказывать деструктивное влияние на ситуацию вокруг Приднестровья», — уточняется в сообщении МИДа.

В министерстве также указали на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и проведение совместных учений со странами Североатлантического альянса, которые противоречат нейтральному статусу республики, установленному в 1994 году и закрепленному в конституции.

Дипломаты отметили, что подобные действия страны отрицательно влияют на урегулирование приднестровского вопроса, а также угрожают безопасности российских граждан, которые проживают на территории республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры НАТО планируют превратить Молдавию в территорию для военных столкновений.