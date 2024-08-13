«Герои» нашего времени: в Германии официально начнут чтить память нацистов

Фото, видео: © РИА Новости / Нэнси Сисель; 5-tv.ru

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В стране планируют реабилитировать некоторых военных преступников, в том числе членов СС.

В Германии стремятся официально реабилитировать военных преступников времен Третьего рейха — такую директиву подготовило местное министерство обороны. В список вошли почти три десятка известных нацистов, в числе которых есть и члены СС.

Среди них, например, летчик Эрих Хартманн, который сбил семь советских самолетов за один день в ходе Курской битвы, а всего около 350-ти. Кроме него, в списке — генерал Хайнц Карст, отмеченный Железным крестом за боевые действия на Восточном фронте. В Бундесвере уже заявили, что Германии важны такие люди. По мнению политологов, таким образом немецкие военные хотят вернуть себе некий престиж в глазах общества.

«Я воспринимаю этот шаг как отчаянную попытку вернуть Бундесверу некое восхищение, дать ему что-то, что бы наделило Бундесвер некой идентичностью», — отметил Айк Хаммер, немецкий политолог.

На документ обратила внимание представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что весь мир более 80 лет считал нацистских военных — преступниками. Но теперь Берлин, при поддержке Запада, готов вернуть их в пантеон героев. А ведь еще в ходе Нюрнбергского процесса было определено, что вина СС доказана и не подвергается сомнению.