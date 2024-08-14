Одна на миллион: у школьницы из-за редкой аллергии начала отмирать кожа

В Уфе у девочки обнаружили редкую аллергию, вызывающую отмирание кожи

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Удалось ли врачам спасти ребенка?

В Уфе 15-летняя пациентка поступила в Республиканскую детскую клиническую больницу из-за редкой аллергической реакции. У девочки начала буквально отмирать кожа по всему телу. О необычном случае рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

В больницу подросток поступила с жалобами на высыпания на коже, поражение слизистой губ, глаз и половых органов. Кроме того, у девочки поднялась температура до 39 градусов.

Состояние у ребенка было тяжелым. Оказались нарушены функции органов, возрастал риск присоединения инфекции, ведь кожа уже утратила барьерную функцию.

Так у пациентки обнаружили синдром Лайелла или по-другому острый эпидермальный некролиз.

«Девочке была назначена специализированная терапия, в результате которой ее состояние улучшилось, появилась положительная динамика. Врачи справились с интоксикацией, бактериальной инфекцией, сохранили зрение», — уточнил Рахматуллин.

В результате лечения кожа на лице, груди, животе, спине, ногах и руках начала заживать.

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