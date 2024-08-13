В Госдуме предложили отменить штраф за забытые дома водительские права

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Ответственность также предлагается снять за отсутствие регистрационных документов на авто.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение законопроект об отмене штрафа за забытые дома водительские права. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы напомнили, что сотрудники Госавтоинспекции имеют возможность проверить наличие у граждан водительского удостоверения в госинформсистеме дистанционно. Права также можно показать сотруднику полиции, воспользовавшись приложением «Госуслуги авто».

Также предлагается снять ответственность за отсутствие физических регистрационных документов на транспортное средство, если они загружены в «Госуслуги авто». Помимо этого, законопроект предлагает запретить задержание автомобилей, водитель которого обладает электронной регистрацией транспорта.

По предложению авторов законопроекта, ответственность с водителя не будет снята при двух условиях: если у сотрудника правоохранительных органов отсутствует интернет на отдельных территориях России для проверки документов в электронном виде, либо если у водителя нет этих документов в электронном виде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав призвал запретить водить авто при расстройстве половой идентификации.